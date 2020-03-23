Леся Нікітюк повернулась на Розсміши коміка з подругою: відео виступу дівчат

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк повернулась у проєкт "Розсміши коміка". Як і 8 років тому, зірка веселила суддів не сама, а зі своєю подругою Олею Голуб. Дивіться відео їхнього виступу!

Тепер шоу "Розсміши коміка" має не лише розважальний, а й соціальний характер. За правилами, гумористи об'єднуються у команди, аби представити своє місто, а виграні гроші витрачають на реалізацію соціального проєкту у населеному пункті. Якщо учасникам не вдається розсмішити суддів, вони повинні реалізувати проєкт за власний кошт.

Це цікаво: Леся Нікітюк на всю Україну зізналася, який у неї розмір грудей

Отож, Леся Нікітюк та Оля Голуб прийшли на "Розсміши коміка", аби виграти гроші на обладнання для Хмельницької міської дитячої лікарні. Відзначимо, що вперше гумористки виступили на сцені цього шоу ще 8 років тому. І хоча тоді Леся ще не була настільки відомою, але своїми жартами дівчата виграли максимальні 50 тисяч гривень.

Леся та Оля у "Розсміши коміка", 2011 рік:

Суддя проєкту Євген Кошовий пригадав улюблений жарт із тодішнього виступу хмельницьких гумористок: "8 років тому мініатюра про Ольгу Герасим'юк мене просто поклала на лопатки". Емоційно на появу Лесі на сцені відреагувала і його нова напарниця Оля Полякова. "Боже, Леся, ти вже як Полякова. Ти вже скрізь", – пожартувала співачка.

Ведучий Юрій Ткач із суддями Розсміши коміка / tsn.uа

Цього разу учасниці проєкту смішили суддів різними мініатюрами. Зокрема, Леся Нікітюк перевтілилась в Олю Полякову, спародіювала MARUV, Аллу Пугачову та все ту ж Ольгу Герасим'юк. На додачу, дует учасниць показав останні хвилини життя літньої блогерки.

Мініатюра про Пугачову

Суддів настільки "порвали" сценки Олі та Лесі, що в одному з моментів у Полякової від сміху аж соплі пішли, а не лише сльози. Дивіться, як гумористки повторили свій тріумф 8-річної давності на шоу "Розсміши коміка":

Дивіться також повний випуск жартів збірної Хмельниччини на "Розсміши коміка 2020":

Читайте також: Надю Дорофєєву розкритикували за порушення карантину