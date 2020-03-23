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Леся Нікітюк повернулась на Розсміши коміка з подругою: відео виступу дівчат
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Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк повернулась у проєкт "Розсміши коміка". Як і 8 років тому, зірка веселила суддів не сама, а зі своєю подругою Олею Голуб. Дивіться відео їхнього виступу!
Тепер шоу "Розсміши коміка" має не лише розважальний, а й соціальний характер. За правилами, гумористи об'єднуються у команди, аби представити своє місто, а виграні гроші витрачають на реалізацію соціального проєкту у населеному пункті. Якщо учасникам не вдається розсмішити суддів, вони повинні реалізувати проєкт за власний кошт.
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Отож, Леся Нікітюк та Оля Голуб прийшли на "Розсміши коміка", аби виграти гроші на обладнання для Хмельницької міської дитячої лікарні. Відзначимо, що вперше гумористки виступили на сцені цього шоу ще 8 років тому. І хоча тоді Леся ще не була настільки відомою, але своїми жартами дівчата виграли максимальні 50 тисяч гривень.
Леся та Оля у "Розсміши коміка", 2011 рік:
Суддя проєкту Євген Кошовий пригадав улюблений жарт із тодішнього виступу хмельницьких гумористок: "8 років тому мініатюра про Ольгу Герасим'юк мене просто поклала на лопатки". Емоційно на появу Лесі на сцені відреагувала і його нова напарниця Оля Полякова. "Боже, Леся, ти вже як Полякова. Ти вже скрізь", – пожартувала співачка.
Цього разу учасниці проєкту смішили суддів різними мініатюрами. Зокрема, Леся Нікітюк перевтілилась в Олю Полякову, спародіювала MARUV, Аллу Пугачову та все ту ж Ольгу Герасим'юк. На додачу, дует учасниць показав останні хвилини життя літньої блогерки.
Суддів настільки "порвали" сценки Олі та Лесі, що в одному з моментів у Полякової від сміху аж соплі пішли, а не лише сльози. Дивіться, як гумористки повторили свій тріумф 8-річної давності на шоу "Розсміши коміка":
Дивіться також повний випуск жартів збірної Хмельниччини на "Розсміши коміка 2020":
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