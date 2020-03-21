Леся Нікітюк на всю Україну зізналася, який у неї розмір грудей

Неочікуване зізнання зробила ведуча Леся Нікітюк. Шанувальники зацінили таку відвертість з боку красуні.

Популярна українська телеведуча і улюблениця публіки Леся Нікітюк, яка вже стала обличчям Нового каналу і підкорила чимало чоловічих сердець, часто радує фанатів різноманітними відеороликами та яскравими постами в Instagram.

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Так, цього разу знаменитість оприлюднила нову світлину, на якій вона позує в чорній сукні та капелюсі. Водночас, вона розповіла, що на її сторінку всього за день підписалося понад сто тисяч людей. А все тому, що увагу публіки привернув коментар до фото Лесі.

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