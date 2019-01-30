Леся Нікітюк повечеряла у незвичному ресторані під водою

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка регулярно демонструє фігуру в численних купальниках, цього разу показала, як розважається на Мальдівах.

Так, знаменитість здійснила свою давню мрію і побувала в незвичайному ресторані, який розташований під водою.

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"Нереально крутий ресторан Мальдів, який розташований на глибині 5,8 м! Я мріяла побувати тут, тому що, коли знімали відому тревел програму, то когось з ведучих відправляли сюди, а мене у Варанасі", – розповіла Леся. Ведуча також запостила декілька фото, на яких показала, як вбралася у заклад. Для виходу Нікітюк вибрала оригінальне атласне міні-плаття зі шнурівкою спереду. "Є щось космічне в цьому світі і в цьому чудовому платті", "Нереально красива", "Де ви берете такі сукні", – цікавляться користувачі.

Інші ж відзначили, що наряд Лесі схожий на нічну сорочку. "Сидиш в нічній сорочці, бо це сон", "Що це за нічна сорочка?", – прокоментували інші.

Наряд Лесі схожий на нічну сорочку

Ведуча запостила декілька нових фото

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