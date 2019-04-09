Леся Нікітюк попередила про шахрайську схему на заправках

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла шанувальникам, як її ледь не "розвели на гроші" на заправці. Про це зірка заявила в Instagram-stories.

Так, Леся Нікітюк повідомила, що приїхала на АЗС, щоб заправити свій автомобіль. Працівник видав їй чек, з якого випливало, що телеведуча заправила машину на захмарну суму у 32 тисячі гривень.

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Сама зірка помітила обман, коли їй прийшло sms-повідомлення на телефон про зняття коштів з рахунку. За словами ведучої, якби їй дійсно заправили автомобіль на ці гроші, то бензин би уже лився рікою.

"Друзі, мене тільки що заправили на 31 958 гривень. Якби я вчасно не подивилася, у мене б бензин лився рікою з бака. Тому будьте уважні, будьте обережні. Якби я не подивилася, скільки грошей списують у мене з карти, я б лохонулася з самого ранку. Тому завжди звертайте увагу, коли розраховуєтесь карткою у терміналі, скільки грошей у вас знімають", – попередила Нікітюк.

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