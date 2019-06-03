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ЗНО Ліга Чемпіонів

Леся Нікітюк покрасувалася в екстремальному міні: спокусливе фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новою обкладинкою популярного глянцю. Крім цього, красуня поділилася гарячим знімком, буквально вразивши шанувальників своєю стрункістю.

Шоувумен Леся Нікітюк відмінно підготувалася до літнього сезону, про що й говорять чергові спокусливі знімки телезірки. На новому фото красуня позує на балконі. При цьому на ній – оригінальне вбрання.

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Спершу здається, що це подовжена футболка. Але по відео в розділі історій стає зрозуміло, що це плаття-футболка довжини міні. Однак найбільше впадають в очі дуже стрункі ніжки телеведучої.

Сама ж Нікітюк у свіжому дописі зробила акцент на своїй новій глянцевій обкладинці. На цей раз для журналу Pink.

Леся Нікітюк покрасувалася в екстремальному міні: спокусливе фото - фото 331557
Леся Нікітюк покрасувалася в екстремальному міні: спокусливе фото - фото 331558

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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