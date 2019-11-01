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Леся Нікітюк показала, як вона розслабляється у бікіні
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Популярна ведуча Нового каналу Леся Нікітюк, яка вирішила собі влаштувати міні-відпустку на березі Червоного моря, поділилася в мережі новими фото з відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала пляжний кадр. На знімку артистка ніжиться на сонечку в крихітному купальнику з паєтками. Дівчина зробила селфі, на якому продемонструвала ідеальну фігуру.
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В описі до пікантного кадру Леся вирішила підказати шанувальникам, як купувати тур і яку туристичну фірму вибрати. Шанувальники ведучої залишили безліч компліментів в коментарях до публікації. "Шикарна", "Ммм... Яка солоденька ти!", "Звідки купальник? Красуня", "Воістину Богиня", "Гарно виглядаєш. Гарного відпочинку і настрою", "Купальник супер!", "Яка ж красива", – написали користувачі мережі.
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