Анна Різатдінова зізналася, чому втратила свідомість у десятому випуску Танців з зірками

Чемпіонка з художньої гімнастики та учасниця проєкту Танці з зірками 2019 Анна Різатдінова в неділю, 27 жовтня, під час десятого випуску шоу ледь не втратила свідомість. Дівчина розповіла, у чому ж була причина її поганого самопочуття.

У десятому випуску шоу Танці з зірками Анна Різатдінова і її партнер Олександр Прохоров представили класичний балет і в черговий раз опинилися на першому місці в турнірній таблиці з результатом 38 балів. Однак під час коментарів суддів стан танцюристки погіршився. Було очевидно, що гімнастці стало погано. В результаті ведучий Юрій Горбунов перервав прямий ефір. Після реклами шоумен повідомив, що у Різатдінової підвищився тиск і гімнастка не з'явиться на паркеті в десятому випуску.

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Пізніше Анна записала звернення до шанувальників і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram. Гімнастка подякувала всім за те, що вона залишилася в шоу, а також зазначила, що тиждень був вкрай складним, і балет їй дався нелегко. Швидше за все, Анна просто виснажила свій організм складними фізичними навантаженнями, і він дав збій.

"Ефір був дуже складним, і підготовка номера була вкрай складною. Одним з найскладніших тижнів був саме цей, тому що вибрали складну тему – класику балету. Я перший раз в житті стала на пуанти. Я дуже вдячна вам за те, що ми йдемо далі", – звернулася учасниця шоу до прихильників.

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