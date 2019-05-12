Катя Осадча зворушила мережу архівним знімком

Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча зворушила мережу архівних фото. З нагоди ювілею програми "Світське життя" зірка створила колаж зі своїх знімків для порівняння. Підписники оцінили.

Так, Катя Осадча зробила колаж зі знімків, який вона опублікувала на офіційній сторінці програми "Світське життя" в Instagram. На ньому зірка телеекранів показала себе у 2005 році і у 2019 роках.

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""Світське життя" святкує 14 років! 10 травня 2005 року наша програма вперше вийшла в ефір. Одна з наших перших зйомок в 2005 році – Євробачення в Києві. Пам'ятайте таке? Хто дивиться "Світське життя" з виходу першої програми, відгукуйтеся!" – написала ведуча.

Відзначимо, що шанувальники були у захваті від знімків красуні. Вони засипали Катю компліментами.

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