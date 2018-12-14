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Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою

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Тоня дуже красива і схожа на свою маму - фото 1
Тоня дуже красива і схожа на свою маму / instagram

Актриса Антоніна Паперна продемонструвала стильний аутфіт.

Дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна поділилася з шанувальниками своєю новою фотографією.

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На знімку актриса демонструє стильний образ з довгим пальто кольору хакі. "За хлібом", – підписала знімок Антоніна. Фоловери вкотре відзначили, що Тоня дуже красива і схожа на свою маму Ольгу Сумську, як дві краплі води.

Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою - фото 295115
Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою

А нещодавно сама Ольга Сумська здивувала фанатів кардинально новим іміджем. На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала знімок, на якому зображена з коротким темним волоссям.

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