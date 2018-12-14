Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою

Тоня дуже красива і схожа на свою маму / instagram

Актриса Антоніна Паперна продемонструвала стильний аутфіт.

Дочка актриси Ольги Сумської, Антоніна Паперна поділилася з шанувальниками своєю новою фотографією.

І ще: Ольга Сумська вразила яскравим вбранням від українського дизайнера

На знімку актриса демонструє стильний образ з довгим пальто кольору хакі. "За хлібом", – підписала знімок Антоніна. Фоловери вкотре відзначили, що Тоня дуже красива і схожа на свою маму Ольгу Сумську, як дві краплі води.

Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою

А нещодавно сама Ольга Сумська здивувала фанатів кардинально новим іміджем. На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала знімок, на якому зображена з коротким темним волоссям.

Читайте також: Ольга Сумська здивувала шанувальників легендарним образом