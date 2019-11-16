Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Леся Нікітюк підкорила шанувальників ефектним кадром у зухвалому міні

  • 29
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників новим ефектним образом. У стильному і зухвалому наряді зірка з'явилася на масштабній презентації нового продукту одного з автовиробників, що проходила у Празі.

Так, Леся Нікітюк опублікувала в Instagram пікантне фото, на якому зірка красується на капоті авто в молочному зухвалому платті міні. Леді Ле доповнила образ чорними шкіряними ботфортами та масивним золотим ланцюжком.

І ще: Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії

І знову стрункі ніжки шоувумен опинилася в центрі уваги. Підписники красуні поспішили засипати її компліментами.

Читайте також: Настя Каменських у міні-топіку показала ідеальну фігуру

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 7791
Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
  • 12 листопада, 16:21
  • 1785
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5621
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз