Леся Нікітюк підкорила шанувальників ефектним кадром у зухвалому міні

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників новим ефектним образом. У стильному і зухвалому наряді зірка з'явилася на масштабній презентації нового продукту одного з автовиробників, що проходила у Празі.

Так, Леся Нікітюк опублікувала в Instagram пікантне фото, на якому зірка красується на капоті авто в молочному зухвалому платті міні. Леді Ле доповнила образ чорними шкіряними ботфортами та масивним золотим ланцюжком.

І ще: Зламалася гойдалка: alyona alyona поділилася курйозним самоіронічним знімком з Ісландії

І знову стрункі ніжки шоувумен опинилася в центрі уваги. Підписники красуні поспішили засипати її компліментами.

Читайте також: Настя Каменських у міні-топіку показала ідеальну фігуру