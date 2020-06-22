Леся Нікітюк показала себе в юності

Ведуча Леся Нікітюк вирішила показати себе 17-річну на архівному знімку і розповісти, що ж відбувається на фото.

Леся Никитюк регулярно веде свою Instagram-сторінку і радує шанувальників іскрометним фірмовим гумором і барвистими замальовками з життя.

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У 2005 році Леся була яскравою блондинкою зі злегка кучерявим волоссям. Вона позує в червоному топі з малюнком-принтом і джинсах з низькою лінією талії, щедро посипаних стразами в районі пояса. Судячи по кадру, поруч з нею стоїть молода людина, але дійство на задньому тлі куди більш цікаве.

"На дворі 2005-й, мені 17 … Я на дискотеці. На фото я з DJ Назіком. Він мені тоді дуже нра. А його бивша сверлить мене поглядом (видно на фото). Сподіваюсь, шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТВ", – з гумором підписала знімок Леся.

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