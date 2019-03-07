Леся Нікітюк показала рідкісне фото з мамою

Популярна українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк оприлюднила рідкісне фото зі своєю мамою, яка вчора святкувала свій день народження. Знімок зірка поділилася з фанами на своїй сторінці в Instagram.

Так, зірка телеекранів з нагоди дня народження найріднішої людини опублікувала знімок, на якому Леся позує з мамою. Телеведуча зворушливо привітала маму у підписі до фото.

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"Мамуля. Моя улюблена Кет, Кетрін. Бережіть своїх мам", – написала Леся.

Шанувальники зірки не втрималися і засипали жінок компліментами, долучившись до привітань іменинниці.

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