Леся Нікітюк показала пікантні розваги в заторах

Весела і позитивна українська телеведуча Леся Нікітюк не нудьгує в будь-якій ситуації, що і довела в черговий раз. Шоувумен опублікувала нове фото у своєму Instagram, показавши фанам, чим вона займається, коли потрапляє в затори.

Так, Леся Нікітюк вирішила не витрачати час даремно і влаштувала собі фотосесію в машині. Зірка телеекранів позувала в блискучій короткій чорній сукні і туфлях-човниках, сидячи на водійському місці. Грайлива поза зірки вигідно підкреслила її довгі стрункі ноги.

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Ефектний знімок оцінили шанувальники Лесі і засипали спокусливу красуню компліментами.

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