Настя Каменських оголила фігуру у розкішній сукні

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з підписниками новим фото зі зйомок кліпу. Артистка виглядає тек, ніби з червоної доріжки у шикарному вбранні.

Настя Каменських часто тішить фанатів відвертими нарядами та сміливими фотографіями. Цей раз не виняток.

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Настя обрала прекрасну червону сукню з шовку, яка оголює її стрункі ноги. У сукні дуже цікавий крій – при підкиданні тканини вона утворює силует пелюсток квітки.

Я дуже рада поділитися з вами деякими залаштунковими моментами зйомки #PeligrosoRemix! Так, справжня магія відбувалася там, і я пишаюся результатом, який ми отримали, – підписала фото співачка.

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