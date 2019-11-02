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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Леся Нікітюк показала найстрашніший костюм дівчини на Хеловін

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Леся Нікітюк у костюмі на Хеловін - фото 1
Леся Нікітюк у костюмі на Хеловін

Відома ведуча Леся Нікітюк не залишилась осторонь Хеловіну, тому показала справді моторошний образ для дівчат до цього свята. Звісно ж, не обійшлось і без гумору!

32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк активно займається не лише різноманітними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 мільйони підписників. Зірка з чудовим почуттям гумору майже щодня ділиться з фанатами своїми буднями, тому не дивно, що кількість шанувальників постійно збільшується.

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Зважаючи на те, що нещодавно був Хеловін, Леся вирішила показати найстрашніший на її думку костюм для дівчат. На знімку Нікітюк позує у стилі fruit dress, коли замість звичайного одягу до людей прикладають шматочки фруктів та овочів у вигляді вбрання. Щоправда, замість яблука чи кавуна у зірки булочка з насінням. Фанати підтримали образ апетитної булочки коментарями з компліментами та пожартували, що Лесі пасує навіть це.

instagram.com/lesia_nikituk - фото 365550
instagram.com/lesia_nikituk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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