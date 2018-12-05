Леся Нікітюк показала, куди вирушила після фіналу Танців з зірками

Українська телеведуча і мандрівниця, фіналістка проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк вирушила відпочивати в Об'єднані Арабські Емірати.

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк опублікувала перші фото з відпустки, пообіцявши радувати шанувальників і іншими знімками. Ведуча зізналася, що через участь у телевізійних шоу працювала без вихідних, і лише в Дубаї змогла виспатися вперше за останні півроку.

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"Салам алейкум. Сьогодні я відіспалася вперше за 6 місяців постійних ТВ проектів. Я відіспалася, і у мене в голові немає тривоги і постійних думок типу: блін, через годину в кадр?! Треба бути Зверху! Зверху! Зверху! Ча- ча раз, два, три! Я 6 місяців працювала без вихідних! Так що не дивуйтеся, що тепер у моєму Instagram буде багато їжі, сонця, шопінгу і моря! Всім добра!" – прокоментувала один із знімків Леся.

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