Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу

Українська ведуча Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк знялася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю XXL.

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Пікантні фото були опубліковані на сайті видання. Разом із "Багінею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов. Кадри вийшли вельми гарячими: Нікітюк з Єжовим спокусливо позували на ліжку і диванах, а також зіграли провокаційні сцени в душі. На одному зі знімків Леся постала топлес з накинутим на плечі піджаком і келихом шампанського в руках. На інших вона позує в напівпрозорому боді, блискучому міні-платті та інших відвертих нарядах.

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