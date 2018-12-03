Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу

  • 64
Пікантні фото були опубліковані на сайті XXL - фото 1
Пікантні фото були опубліковані на сайті XXL / xxl.ua

Українська ведуча Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк знялася у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю XXL.

І ще: Леся Нікітюк прокоментувала результати фіналу Танців з зірками

Пікантні фото були опубліковані на сайті видання. Разом із "Багінею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов. Кадри вийшли вельми гарячими: Нікітюк з Єжовим спокусливо позували на ліжку і диванах, а також зіграли провокаційні сцени в душі. На одному зі знімків Леся постала топлес з накинутим на плечі піджаком і келихом шампанського в руках. На інших вона позує в напівпрозорому боді, блискучому міні-платті та інших відвертих нарядах.

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу - фото 293045

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу - фото 293046

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу - фото 293047

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу - фото 293048

Леся Нікітюк оголилася для чоловічого журналу - фото 293049

Читайте також: Спокусливість зашкалює: оголена Даша Астаф'єва та гаряча Леся Нікітюк

Джерело: xxl.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1139
Вірші про зиму: красиві українські поезії для дітей і дорослих
  • 01 грудня, 09:23
  • 528
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1265
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз