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Ірина Білик похвалилася підрослим сином

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Молодший син Ірини Білик дебютував на червоній доріжці - фото 1
Молодший син Ірини Білик дебютував на червоній доріжці / Srnsk

Українська співачка Ірина Білик вперше вийшла на червону доріжку з чоловіком і сином.

У Києві відбулася церемонія нагородження М1 Music Awards 2018, на яку Ірина Білик вперше прийшла з чоловіком Асланом Ахмадовим і сином Тебрізом.

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Молодший син співачки, який до цього жодного разу не з'являвся на публіці, дебютував на такому важливому заході. Чоловік співачки Аслан спеціально прилетів на день народження малюка, який пройшов незадовго до премії, і залишився для того, щоб разом відвідати захід.

"Вперше ми всією сім'єю були на червоній доріжці, і я дуже рада, що ми знайшли для цього час, адже дуже часто то я на гастролях, то Аслана немає в країні", – говорить Ірина Білик.

Ірина Білик похвалилася підрослим сином - фото 293257

Ірина Білик похвалилася підрослим сином - фото 293258

Ірина Білик похвалилася підрослим сином - фото 293259

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Джерело: tochka.net
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