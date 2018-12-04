Ірина Білик похвалилася підрослим сином

Українська співачка Ірина Білик вперше вийшла на червону доріжку з чоловіком і сином.

У Києві відбулася церемонія нагородження М1 Music Awards 2018, на яку Ірина Білик вперше прийшла з чоловіком Асланом Ахмадовим і сином Тебрізом.

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Молодший син співачки, який до цього жодного разу не з'являвся на публіці, дебютував на такому важливому заході. Чоловік співачки Аслан спеціально прилетів на день народження малюка, який пройшов незадовго до премії, і залишився для того, щоб разом відвідати захід.

"Вперше ми всією сім'єю були на червоній доріжці, і я дуже рада, що ми знайшли для цього час, адже дуже часто то я на гастролях, то Аслана немає в країні", – говорить Ірина Білик.

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