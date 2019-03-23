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Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні

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Телезірка виклала кілька знімків в зухвалому "луці" - фото 1
Телезірка виклала кілька знімків в зухвалому "луці" / 1+1

Шоувумен Леся Нікітюк повернулася до роботи і проводить весь свій час на зйомках шоу Хто проти блондинок?, встигаючи приміряти яскраві та ефектні образи.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка екранів опублікувала нове фото в сміливому вбранні: Леся позувала в яскраво-синьому блискучому міні-платті, фасон якого підкреслив її струнку фігуру і довгі ноги. Довге волосся вона зав'язала у високий хвіст.

І ще: Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

"Нічого не пишу, бо нема часу. Просто лайкайте", – з гумором прокоментувала публікацію ведуча. Користувачі мережі з задоволенням почули її прохання, встигаючи також залишати захоплені коментарі.

Пізніше телезірка виклала ще кілька знімків в зухвалому "луці" у своїх "історіях".

Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні - фото 316318

Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні - фото 316319

Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні - фото 316320

Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні - фото 316321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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