Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні

Шоувумен Леся Нікітюк повернулася до роботи і проводить весь свій час на зйомках шоу Хто проти блондинок?, встигаючи приміряти яскраві та ефектні образи.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка екранів опублікувала нове фото в сміливому вбранні: Леся позувала в яскраво-синьому блискучому міні-платті, фасон якого підкреслив її струнку фігуру і довгі ноги. Довге волосся вона зав'язала у високий хвіст.

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"Нічого не пишу, бо нема часу. Просто лайкайте", – з гумором прокоментувала публікацію ведуча. Користувачі мережі з задоволенням почули її прохання, встигаючи також залишати захоплені коментарі.

Пізніше телезірка виклала ще кілька знімків в зухвалому "луці" у своїх "історіях".

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