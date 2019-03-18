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Леся Нікітюк кардинально змінила імідж

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Одяг вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги Лесі - фото 1
Одяг вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги Лесі / Ivona

Телеведуча Леся Нікітюк заради участі в шоу Хто проти блондинок кардинально змінилася.

Екс-ведуча тревел-шоу Орел і Решка Леся Нікітюк готується до участі в новому проекті Хто проти блондинок. Раніше суперзіркою програми була Оля Полякова, але глядачі хочуть бачити на екранах нові обличчя.

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Щоб з першого ж ефіру справити враження на публіку, Нікітюк кардинально змінила імідж. Зірка змінила свій стильний каскад на нарощені пасма. Біляві локони спадають до попереку, що робить телеведучу неймовірно жіночною і чарівною.

Над стилем Нікітюк теж попрацювала. Замість наряду в стилі casual, вона вибрала ніжний і елегантний образ. Біла блуза ідеально виглядає в поєднанні з рожевою міні-спідницею. Крім того, одяг вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги телеведучої.

Леся Нікітюк кардинально змінила імідж - фото 315067

Леся Нікітюк кардинально змінила імідж - фото 315068

Леся Нікітюк кардинально змінила імідж - фото 315069

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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