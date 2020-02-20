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Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Ведуча Леся Нікітюк показала ідеальний сніданок. Шанувальники у захваті від Лесі!

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Берліні (Німеччина), поділилася з шанувальниками пікантним фото.

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Так, на ньому зірка позувала з маскою на обличчі і в халаті, продемонструвавши свої довгі ноги і частину декольте. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Вгадайте що у мене в руках?! Слідкуйте за цим постом, я буду постійно коригувати його... у мене сьогодні очманілий настрій", – написала Нікітюк.

Відзначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали зірку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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