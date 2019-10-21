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Серіал Великі Вуйки

Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками в зухвалому міні

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк днями відсвяткувала свій 32 день народження. Зірка провела цей день цікаво, весело і дуже насичено, після якого залишилося чимало пікантних фото. Одним з таких красуня поділилася з підписниками.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк показала атмосферний вечірній кадр, на якому вона йде по розділовій смузі посеред дороги в білому короткому платті. В ньому Леді Ле танцювала на своєму святі. Завершили ефектний образ чорний плащ і туфлі-човники в тон.

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"Я продовжую святкувати. Дякую моїм друзям за атмосферність і батькам за життя і віру", – зазначила телезірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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