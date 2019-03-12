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Леся Нікітюк похизувалася спокусливим кадром з яхти
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Популярна українська телеведуча та шоувумен Леся Нікітюк порадувала своїх підписників новим пікантним знімком в купальнику. Дівчина підкоряє простори Єгипту.
Так, зірка телеекранів позувала на яхті під час відпочинку в Єгипті, а фотографію опублікувала в своєму Instagram, чим викликала бурю емоцій серед шанувальників.
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"Хлоп'ята, сьогодні ми вирушили на снорклінг. Ну це те, що від нежиті. Червоне море – Forever! – прокоментувала допис Леся.
Користувачі мережі відмітили, що у телеведучої відмінна фігура. Багатьом також сподобався й звабливий купальник красуні.
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