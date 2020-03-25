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Карантин Коронавірус

Леся Нікітюк похизувалася несподіваною розмовою з Джаредом Лето: відеофакт

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк сумлінно дотримується карантину та проводить час в компанії рідних у Хмельницькому. Проте зірка явно не нудьгує під час самоізоляції. Так, телеведуча поділилася з шанувальниками емоціями від розмови з Джаредом Лето.

Леся Нікітюк не дає нудьгувати ні собі, ні підписникам. І Леді Ле навіть представила програму "Карантин вечорів", яка потішила її шанувальників. Але один вечір зірка запам'ятає надовго, адже їй раптово подзвонив її кумир – музикант, актор і лідер рок-групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето! Леся показала відеозапис своєї розмови з всесвітньо відомим артистом в Instagram.

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Українська телеведуча зробила чимало компліментів зірці світового масштабу і ділилася з ним щирими емоціями, не приховуючи хвилювання.

"Мрії збуваються. Джаред Лето мені подзвонив", – підписала ролик Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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