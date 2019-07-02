Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками з відпочинку

Українська телеведуча Леся Нікітюк відпочиває у сонячній Італії. Телеведуча показала перші фото з романтичної Флоренції.

Леся показала свої розкішні стрункі ніжки. Відомо також, що спочатку Леся Нікітюк вирушила в Амстердам.

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В аеропорту вона зізналася, що їде на весілля Регіни Тодоренко, яке має пройти днями в Італії. Зараз Леся Нікітюк оселилася в одному з елітних готелів в Флоренції, Plaza Hotel Lucchesi. Телеведуча вибрала один з найдорожчих номерів: з її тераси можна побачити головні пам'ятки архітектури.

Нікітюк показала ефектні знімки, оголивши свої стрункі ноги і плече. "Церква Санта-Кроче і Національна бібліотека прямо у мене під носом! Розкішний вигляд з тераси готелю", – зазначила Леся.

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