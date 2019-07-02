Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками з відпочинку

  • 31
Леся Нікітюк у мальовничій Італії - фото 1
Леся Нікітюк у мальовничій Італії / cosmo.com.ua

Українська телеведуча Леся Нікітюк відпочиває у сонячній Італії. Телеведуча показала перші фото з романтичної Флоренції.

Леся показала свої розкішні стрункі ніжки. Відомо також, що спочатку Леся Нікітюк вирушила в Амстердам.

І ще: Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в еротичному міні

В аеропорту вона зізналася, що їде на весілля Регіни Тодоренко, яке має пройти днями в Італії. Зараз Леся Нікітюк оселилася в одному з елітних готелів в Флоренції, Plaza Hotel Lucchesi. Телеведуча вибрала один з найдорожчих номерів: з її тераси можна побачити головні пам'ятки архітектури.

Нікітюк показала ефектні знімки, оголивши свої стрункі ноги і плече. "Церква Санта-Кроче і Національна бібліотека прямо у мене під носом! Розкішний вигляд з тераси готелю", – зазначила Леся.

Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками з відпочинку - фото 337664

Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками з відпочинку - фото 337665

Читайте також: Леся Нікітюк розбурхала шанувальників апетитними форми в бікіні

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
  • 30 червня, 17:25
  • 702
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 208
Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
  • 30 червня, 08:15
  • 452
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Фото