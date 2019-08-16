Екс-дружина Потапа вразила мережу пікантним знімком з дочкою

Колишня дружина українського шоумена, репера і продюсера Потапа, копродюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася пікантним кадром з дочкою Наталею.

Так, новий пікантний знімок Ірина Горова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама і дочка позували у відвертих купальниках, продемонструвавши спокусливі фігури. Доповнили дівчата свої літні образи капелюшками. Також обох красунь видно тату на руках.

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"Подружка, донечка, мій PR-менеджер, підтримка в найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми будуєш близькі відносини", – прокоментувала свій допис Горова.

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