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Екс-дружина Потапа вразила мережу пікантним знімком з дочкою

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Ірина Горова - фото 1
Ірина Горова / instagram

Колишня дружина українського шоумена, репера і продюсера Потапа, копродюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася пікантним кадром з дочкою Наталею.

Так, новий пікантний знімок Ірина Горова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому мама і дочка позували у відвертих купальниках, продемонструвавши спокусливі фігури. Доповнили дівчата свої літні образи капелюшками. Також обох красунь видно тату на руках.

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"Подружка, донечка, мій PR-менеджер, підтримка в найскладніші моменти. Це можливо, коли з найперших днів з дітьми будуєш близькі відносини", – прокоментувала свій допис Горова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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