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Леся Нікітюк ділиться новими знімками з відпочинку

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками серією знімків, зроблених на відпочинку в Абу-Дабі.

31-річна зірка "Орла і решки" відразу після напруженого фіналу шоу "Танці з зірками 2018", в якому зайняла друге місце, вирушила на відпочинок до столиці ОАЕ.

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Нікітюк повідомила, що вибрала для довгоочікуваної відпустки готель Rixos Saadiyat Island, назвавши його найкращим місцем в Абу-Дабі. На серії опублікованих в Instagram фото телезірка позує в купальнику, демонструючи стрункі форми.

"Сьогодні відчула себе із золотою карткою в руках, як колись. Тільки у цей раз я режисер. Спасибі Rixos Saadiyat Island. За атмосферу. Ви найкращі в Абу-Дабі", – прокоментувала допис Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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