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ЛЕСТЕР СІТІ ▶ ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

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Матч Лестер Сіті – Зоря - фото 1
Матч Лестер Сіті – Зоря

Матч Лестер Сіті – Зоря відбудеться у рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда боротиметься за перемогу на виїзді. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч першого туру групового етапу Ліги Європи між Лестер Сіті та Зорею відбудеться 22 жовтня на стадіоні "Кінг Павер" у місті Лестер. Українська команда на виїзді боротиметься за перемогу. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ

  • Дата: 22.10.2020
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: стадіон "Кінг Павер", Лестер
  • Головний арбітр: Стефані Фраппар (Франція)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,29 – 5,30 – 14,00

Зауважимо, що Зоря – останній український клуб, який стартує в єврокубках. Команда Віктора Скрипника зіграє проти номінального фаворита групи G – Лестер Сіті. Англійський клуб повертається у ЛЄ після сезону 2016/17, коли він дійшов до чвертьфіналу.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ ТУТ

Напередодні гри Скрипник зауважив, що Лестер Сіті не потребують додаткової реклами: "Це – одна з найсильніших команд нашої групи, але у нас є шість матчів. Я знаю, що ми не фаворити, але це футбол".

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ

Що стосується "лисів", то їхній тренер Брендан Роджерс зізнався, що дивився матчі Зорі з Динамо та Шахтарем. Також він додав, що команда з Луганська грає ромбом. На думку Роджерса, така побудова суперника досить незручна, і їй потрібно приділити особливу увагу.

Орієнтовні склади команд:

  • Лестер Сіті: Шмейхель – Кастань – Еванс – Фофана – Джастін – Менді – Меддісон – Прат – Тілеманс – Барнс – Іхеаначо.
  • Зоря: Шевченко – Фаворов – Вернидуб – Абу Ханна – Циганікс – Іванісеня – Кабаєв – Юрченко – Кочергін – Громов – Гладкий.

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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