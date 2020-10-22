На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ЛЕСТЕР СІТІ ▶ ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
- 217
Матч Лестер Сіті – Зоря відбудеться у рамках першого туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда боротиметься за перемогу на виїзді. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Матч першого туру групового етапу Ліги Європи між Лестер Сіті та Зорею відбудеться 22 жовтня на стадіоні "Кінг Павер" у місті Лестер. Українська команда на виїзді боротиметься за перемогу. Підтримуйте наших хлопців!
Дивіться також: РЕАЛ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд матчу Ліги Чемпіонів
Анонс матчу Ліги Європи ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ
- Дата: 22.10.2020
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон "Кінг Павер", Лестер
- Головний арбітр: Стефані Фраппар (Франція)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,29 – 5,30 – 14,00
Зауважимо, що Зоря – останній український клуб, який стартує в єврокубках. Команда Віктора Скрипника зіграє проти номінального фаворита групи G – Лестер Сіті. Англійський клуб повертається у ЛЄ після сезону 2016/17, коли він дійшов до чвертьфіналу.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ ТУТ
Напередодні гри Скрипник зауважив, що Лестер Сіті не потребують додаткової реклами: "Це – одна з найсильніших команд нашої групи, але у нас є шість матчів. Я знаю, що ми не фаворити, але це футбол".
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ЛЕСТЕР СІТІ – ЗОРЯ
Що стосується "лисів", то їхній тренер Брендан Роджерс зізнався, що дивився матчі Зорі з Динамо та Шахтарем. Також він додав, що команда з Луганська грає ромбом. На думку Роджерса, така побудова суперника досить незручна, і їй потрібно приділити особливу увагу.
Орієнтовні склади команд:
- Лестер Сіті: Шмейхель – Кастань – Еванс – Фофана – Джастін – Менді – Меддісон – Прат – Тілеманс – Барнс – Іхеаначо.
- Зоря: Шевченко – Фаворов – Вернидуб – Абу Ханна – Циганікс – Іванісеня – Кабаєв – Юрченко – Кочергін – Громов – Гладкий.
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
Читайте також: Роналду несподівано змінив імідж на карантині
-
21:51Дивіться, як електричний Mercedes-Benz проходить випробування гірським бездоріжжям: відео
-
21:22ЛЕСТЕР СІТІ ▶ ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
21:0523 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Фахівці DxOMark назвали новий найкращий камерофон на ринку
-
20:38Картину Бенксі продали за 10 мільйонів доларів: торги тривали 8 хвилин
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
20:00Мій чоловік, моя жінка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:54У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда
-
19:42Усе життя попереду: дивіться трейлер нового фільму з легендарною Софі Лорен
-
19:23Як дві краплі води: Джуд Лоу знявся у фільмі зі своїм 24-річним сином
-
19:12Google зупинила роботу музичного сервісу Play Music
-
18:53Рая і останній дракон: Disney представила перший трейлер мультику
-
18:41Учені виявили несподіваний зв'язок між кольором очей і схильністю до алкоголізму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Хто справедливіші – жінки чи чоловіки?
-
18:14Першу партію електричних Hummer розкупили за один день
-
18:05Гороскоп на 23 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Роналду несподівано змінив імідж на карантині
-
17:41Zara випустила новий аромат: на нього надихнула книгарня і Лісабоні
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
17:13Розбирання iPhone 12 показало, чим смартфон відрізняється від попередника: відео
-
16:51Вчені з'ясували, як зупинити випадіння волосся
-
16:42Пол Маккартні на карантині записав новий альбом
-
16:21Хейлі Бібер зробила нове татуювання на честь чоловіка
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня
-
07:2110 незвичайних карт світу, які змінять ваше уявлення про нашу планету
- 19 жовтня
-
20:26Порнозірка Лада Роудс поділилась порадами для хорошого сексу (18+)
-
17:24Поради для знайомств з минулого століття: де і як дівчата шукали хлопців для шлюбу
-
15:30Виберіть символ і отримайте передбачення на місяць
-
13:11Справа Василя Стуса: за які висловлювання про Медведчука суд заборонив книгу Кіпіані
-
11:28Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня
-
08:21Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у восьмому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок