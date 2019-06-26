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Leopolis Jazz Fest 2019 стартував у Львові: як минув перший день фестивалю
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25 червня у Львові розпочався дев'ятий за рахунком Leopolis Jazz Fest. Упродовж 5 днів тисячі поціновувачів джазу зможуть насолоджуватися виступами найпопулярніших джазменів світу. Дивіться, як минув перший день масштабного фестивалю!
Leopolis Jazz Fest триватиме у Львові з 25 по 30 червня. Цьогоріч гостей фестивалю розважатимуть три сотні зірок зі світовими іменами. Загалом організатори очікують майже 100 тисяч відвідувачів!
Це цікаво: Програма і розклад фестивалю Leopolis Jazz Fest 2019
"Відповідно до нашої статистики, ми маємо близько ста тисяч гостей на фестивалі. Тому я думаю, що цього року буде приблизно аналогічна цифра, яка може коливатися. Все залежить від погоди", – зазначила директорка фестивалю Наталія Горбачевська.
Відкриває фестиваль на головній сцені в парку культури молодий французький піаніст Адріен Бранді, який привіз до Львова свій квінтет. "Ми будемо грати мій перший альбом – "Ейфорія". Його я записав два роки тому на півдні Франції. Це дуже кольоровий джаз різних напрямків. Перш за все буде багато латинської музики, ще – ворк музика, вільний джаз, багато інді. Будемо грати з цим кльовим гуртом", – розповідає Адріен.
Серед всесвітньо відомих виконавців, що цьогоріч відвідають львівський фестиваль, – джазова легенда Кенні Барон. Він є володарем численних міжнародних премій, а свій перший альбом американець випустив ще в 1974 році. Загалом на його рахунку вже понад 40 платівок.
Коли люди чують музику, вони на неї відповідають. Якщо музика справді є чесною, вони на неї реагують, – пояснює Кенні Баррон.
Свій проєкт представить на Leopolis Jazz Fest 22-разовий володар "Греммі" Чік Коріа. Він приїхав до міста Лева з групою The Spanish Heart Band. "Я зібрав нову групу, ми почали записувати музику на початку цього року. На музику, яку граємо, надихає мій іспанський характер", – наголошує американський піаніст.
А ось перший концерт на площі Ринок дасть швейцарське тріо Флоріана Фавра. Цей гурт складається з музикантів роялю, баса та барабанів.
Перший день джазового фестивалю:
Упродовж п'яти днів на трьох сценах фестивалю виступатимуть ще й інші зірки світового масштабу. Зокрема, у четвер вперше в Україні відбудеться виступ канадської співачки та піаністки Даяни Кролл, того ж дня відвідувачів фесту потішить й камерунець Етьєн Мбаппе зі своїм гуртом Тhe Prophets.
Вже не вперше на фестиваль приїде всесвітньо відомий джазмен Боббі Макферрін: у п'ятницю, 28 червня, він імпровізуватиме на сцені зі зведеним хором Національної музичної академії імені Лисенка.
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