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Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини

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Особняк у Лос-Анджелесі - фото 1
Особняк у Лос-Анджелесі / toptenrealestatedeals

Знаменитий американський актор Леонардо Ді Капріо вирішив зробити для своєї 78-річної матері Ірмелін Інденбіркен сюрприз. Голлівудська зірка подарував їй розкішний будинок.

Як повідомляє The Sun, нерухомість у Лос-Анджелесі обійшлася Леонарду Ді Капріо у 7 мільйонів доларів. Відомо також, що раніше особняк належав зірці ситкому "Американська сімейка" Джессі Тайлеру Фергюсону, а також співачці Гвен Стефані.

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Величезний будинок був побудований ще у 1928 році. Тут є студія для занять йогою, чотири великі спальні, шість ванних кімнат, кухня-їдальня та безліч камінів. Крім цього, вся територія особняка оточена просторим садом.

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461934

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461930

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461931

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461932

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461933

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461935

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461937

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461938

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461939

Леонардо Ді Капріо подарував мамі особняк за 7 мільйонів доларів: фото зсередини - фото 461936

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