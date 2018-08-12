Леонардо Ді Капріо підловили на відпочинку з коханою

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою на яхті в Італії.

Закохані, чиї родини, до речі, дружать давно, не могли приховувати почуття один до одного.

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Як кажуть в ЗМІ, донька Люсіі Сола, дружини актора Аль Пачіно та зірка "Вовка з Вол-стріт" зустрічаються кілька місяців. Крім того, пару помічали разом на святкування дня народження Елен Дедженнеріс у Лос-Анджелесі, музичному фестивалі Coachella та на концерті Емінема. Також вони разом вирушили на відпочинок з другом Ді Капріо, актором Тобі МакГваєром у січні. Судячи з усього, на цей раз для Лео все серйозно.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою

Не так давно в мережі вперше з'явилися чутки про швидке весілля одного з найвідоміших холостяків планети Леонардо Ді Капріо. Інсайдери повідомили журналістам про те, що актор нарешті став розсудливим і збирається зробити пропозицію своїй коханій Камілі Морроне.

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