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Леонардо Ді Капріо підловили на відпочинку з коханою

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У мережі з'явилися чутки про швидке весілля Леонардо Ді Капріо - фото 1
У мережі з'явилися чутки про швидке весілля Леонардо Ді Капріо / dailymail

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою на яхті в Італії.

Закохані, чиї родини, до речі, дружать давно, не могли приховувати почуття один до одного.

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Як кажуть в ЗМІ, донька Люсіі Сола, дружини актора Аль Пачіно та зірка "Вовка з Вол-стріт" зустрічаються кілька місяців. Крім того, пару помічали разом на святкування дня народження Елен Дедженнеріс у Лос-Анджелесі, музичному фестивалі Coachella та на концерті Емінема. Також вони разом вирушили на відпочинок з другом Ді Капріо, актором Тобі МакГваєром у січні. Судячи з усього, на цей раз для Лео все серйозно.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою - фото 269435
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою - фото 269434
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою - фото 269433
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відпочиває зі своєю розкішною подругою

Не так давно в мережі вперше з'явилися чутки про швидке весілля одного з найвідоміших холостяків планети Леонардо Ді Капріо. Інсайдери повідомили журналістам про те, що актор нарешті став розсудливим і збирається зробити пропозицію своїй коханій Камілі Морроне.

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Джерело: dailymail
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