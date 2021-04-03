Леонардо да Вінчі – Спаситель світу: найдорожчу картину в історії випустили в NFT

Картину Спаситель світу Леонардо да Вінчі, яка встановила історичний рекорд під час продажу на аукціоні Christie's у 2017 році, створили у вигляді NFT (невзаємозамінний токен).

Як повідомляє Art Newspaper, NFT був викарбуваний Беном Льюїсом на платформі OpenSea і буде проданий з аукціону у Британії протягом пасхальних вихідних. NFT Льюїса, створений з картини, яку продали на аукціоні за рекордні 450 мільйонів доларів, називається Salvator Metaversi.

І ще: У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму

Доходи від продажу NFT підуть частково сім'ї Хендрі з Луїзіани, яка продала оригінальний шедевр да Вінчі на аукціоні у 2005 році за понад 1100 доларів.

"Якщо він не буде проданий, я хочу хоча б привернути увагу до божевільних ексцесів і несправедливості на артринку, де родини, не усвідомлюючи складності артринку, продають родинні реліквії за невеликі гроші і не отримують комісійних за перепродаж, коли робота виявляється "сплячою" – термін артринку для невідкритої і недооціненої картини старих майстрів", – йдеться в заяві Льюїса.

Читайте також: Полотно Бенксі пустили з молотка за десятки мільйонів доларів