Чоловік проник в музей заради селфі з динозавром: епічне відео

Чоловіка, який проник у музей Сіднея заради селфі з черепом динозавра, заарештували. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Так, як видно на відео, 25-річний чоловік проник у будівлю музею близько години ночі. Майже 40 хвилин він ходив по порожніх залах музею Австралії і робив знімки з черепами і скелетами динозаврів. Зловмисник також вкрав один з предметів музейної експозиції.

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Чоловікові пред'явлено звинувачення в зломі з проникненням, він постане перед судом.

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