Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чоловік проник в музей заради селфі з динозавром: епічне відео

  • 9
Чоловік проник в музей заради селфі з динозавром: епічне відео - фото 1

Чоловіка, який проник у музей Сіднея заради селфі з черепом динозавра, заарештували. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Так, як видно на відео, 25-річний чоловік проник у будівлю музею близько години ночі. Майже 40 хвилин він ходив по порожніх залах музею Австралії і робив знімки з черепами і скелетами динозаврів. Зловмисник також вкрав один з предметів музейної експозиції.

І ще: Хлопець повністю реконструював кімнату сестри, і це варто побачити (відео)

Чоловікові пред'явлено звинувачення в зломі з проникненням, він постане перед судом.

Дивіться також: Матуся пожартувала над сином, і це геніально: епічне відео

Джерело: nypost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4726
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • Вчора, 19:20
  • 763
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • Вчора, 12:25
  • 108
Загрузка...
Новини