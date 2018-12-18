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Lenovo Z5 Pro GT: перший смартфон з 12 ГБ оперативки на Snapdragon 855
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Китайська компанія Lenovo представила флагманський смартфон Lenovo Z5 Pro GT – просунуту версію Z5 Pro, яка отримала топовий процесор Snapdragon 855 і рекордна кількість оперативної пам'яті.
Крім того, під час презентації був анонсований бюджетний апарат Lenovo Z5s з потрійною основною камерою. Серед особливостей новинки – продуктивний процесор Snapdragon, великий дисплей і захищений від вологи корпус з градієнтним забарвленням.
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Ключовою відмінністю спеціальної версії смартфона-слайдера Z5 Pro GT від попередника стала його начинка – апарат отримав флагманський процесор Snapdragon 855. Новинка стала не тільки першим пристроєм компанії на базі новітньої платформи Qualcomm, а й першим смартфоном, який отримав 12 ГБ оперативки.
Зміни торкнулися і конфігурації камер: основний фотомодуль гаджета оснастили двома сенсорами Sony IMX на 24 і 16 Мп з апертурою f / 1.8. Висувний селфі-модуль отримав сенсор на 16 Мп і інфрачервоний датчик на 8 Мп з функцією розпізнавання обличчя.
Апарат оснащений акумулятором на 3350 мАг і буде випущений у чотирьох різних конфігураціях з 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ і 12/512 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті відповідно.
Технічні характеристики Lenovo Z5 Pro GT:
- Дисплей: Super AMOLED, 6,39 ", 2340x1080, 19,5: 9
- Процесор: 8-ядерний Snapdragon 855 (1x2,84 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,80 ГГц), Adreno 640 GPU
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ LPDDR4X
- Вбудована пам'ять: 128/256/512 ГБ
- Операційна система: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10
- Основна камера: Sony IMX519, 16 Мп, f / 1.8 + Sony IMX576, 24 Мп, f / 1.8
- Селфі-камера: 16 Мп (f / 2,2), допоміжний модуль на 8 Мп з функцією розпізнавання обличчя
- Акумулятор: літій-іонний, 3350 мАг
- Безпека: сканер відбитків пальців
- Звук: підтримка технології Dolby Atmos
- Габарити: 155,12 x 73,04 x 9,3 мм
- Вага: 210 грамів
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
Версія Lenovo Z5 Pro GT з 6/128 ГБ буде коштувати $ 390, апарат з 8/128 ГБ продаватимуть за ціною в $ 434, модифікацію 8/256 ГБ оцінили у $ 492, а топовий варіант з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям у $ 635.
Попередні замовлення на смартфон в Китаї почнуть приймати з 15 січня 2019 року, в продаж Lenovo Z5 Pro GT надійде 24 січня.
Смартфон Lenovo Z5s
Крім того, компанія представила смартфон Lenovo Z5s, який належить до недорогої лінійки гаджетів. "Серцем" новинки став восьмиядерний Snapdragon 710 у зв'язці з графічним прискорювачем Adreno 640. Об'єм оперативної пам'яті новинки становить 6 або 8 ГБ в залежності від модифікації.
Апарат оснащений дисплеєм з захисним покриттям Gorilla Glass, що займає 92,6% площі передньої панелі. Діагональ екрану – 6,39 дюйма, роздільна здатність становить 2340x1080 пікселів при співвідношенні сторін 19,5: 9. У верхній частині розміщений краплеподібний виріз для селфі-модуля на 16 Мп. Основна камера з двократним оптичним зумом складається з трьох об'єктивів на 8 (f / 2.4), 16 (f / 1.8) і 5 (f / 2.4) Мп. Обидві камери працюють за підтримки алгоритмів штучного інтелекту.
Живиться Z5s від акумулятора на 3300 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки на 18 Вт. На борту новинки встановлено Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ZUI 10.
Задня панель декорована градієнтною заливкою і захисним склом. Краї Z5s виготовлені з алюмінію. Крім захисту від ударів, апарат наділили і вологовідштовхуючим покриттям.
На нижній грані пристрою розташований порт USB Type-C і аудіороз'єм на 3,5 мм для навушників. Сканер відбитків пальців розмістився на задній кришці апарату, виконаної зі скла.
Технічні характеристики Lenovo Z5s:
- Дисплей: 6,39 ", 2340x1080, 19,5: 9
- Процесор: 8-ядерний Snapdragon 710 (2x2,2 ГГц + 6x1,7 ГГц), Adreno 616 GPU
- Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ LPDDR4X
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ, підтримка microSD до 256 ГБ
- Операційна система: Android 9.0 Pie, фірмова оболонка ZUI 10
- Основна камера: 16 Мп (f / 1.8), 8 Мп (f / 2.4), 5 Мп (f / 2.4)
- Селфі-камера: 16 Мп (f / 2.0)
- Безпека: сканер відбитків пальців
- Акумулятор: літій-іонний, 3300 мАг, підтримка функції швидкої зарядки (18 Вт)
- Аудіо: підтримка технології Dirac audio
- Захист від крапель: P2i
- Габарити: 156,7 x 74,5 x 7,85 мм
- Вага: 172 грамів
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
Смартфон випустять у помаранчевому, сірому і фіолетовому кольорах і почнуть продавати у Китаї вже 24 грудня. Версія з 4/64 ГБ обійдеться покупцям у $ 205, конфігурація 6/64 ГБ буде коштувати $ 230, а апарат з 6 ГБ оперативної і 128 вбудованої пам'яті оцінений у $ 275.
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