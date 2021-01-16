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Lenovo спільно з метал-гуртом випустив музичний огляд ігрового ноутбука

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Ролик про Lenovo Legion 5i зняв рок-гурт - фото 1
Ролик про Lenovo Legion 5i зняв рок-гурт

Здебільшого рекламні ролики різних продуктів не відрізняються особливою оригінальністю. Ба більше: вони часто викликають роздратування та бажання скоріше їх вимкнути. Але часом маркетологам все ж вдається створити справжній шедевр. Одним із них є ролик компанії Lenovo.

Бренд Lenovo випустив ролик, присвячений ігровому ноутбуку Legion 5i. Над його створенням працювала справжня метал-група.

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Закликаємо бути обережнішими, адже цей музичний огляд хочеться дивитися кілька разів поспіль. А потім ще й ви зауважите, що починаєте підспівувати.

Ролик – міні-огляд ігрового ноутбука Lenovo Legion 5i, створений у вигляді музичного кліпу шведським метал-гуртом Iron Savages. Текстом пісні став огляд гаджета журналістів виданням The Verge. Вийшло вкрай атмосферно, мусимо зізнатися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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