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Lenovo спільно з метал-гуртом випустив музичний огляд ігрового ноутбука
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Здебільшого рекламні ролики різних продуктів не відрізняються особливою оригінальністю. Ба більше: вони часто викликають роздратування та бажання скоріше їх вимкнути. Але часом маркетологам все ж вдається створити справжній шедевр. Одним із них є ролик компанії Lenovo.
Бренд Lenovo випустив ролик, присвячений ігровому ноутбуку Legion 5i. Над його створенням працювала справжня метал-група.
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Закликаємо бути обережнішими, адже цей музичний огляд хочеться дивитися кілька разів поспіль. А потім ще й ви зауважите, що починаєте підспівувати.
Ролик – міні-огляд ігрового ноутбука Lenovo Legion 5i, створений у вигляді музичного кліпу шведським метал-гуртом Iron Savages. Текстом пісні став огляд гаджета журналістів виданням The Verge. Вийшло вкрай атмосферно, мусимо зізнатися.
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