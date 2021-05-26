Ленні Кравіцу – 57 років: декілька цікавих фактів про вічномолодого мачо

У співака і мультиінструменталіста Ленні Кравіца один з найбільш впізнаваних голосів в музичній індустрії. Всім своїм виглядом зірка показує, що йому ще рано на пенсію. Сьогоднішньому імениннику Ленні Кравіцу виповнюється 57!

Тенденцію до слави Ленні ввібрав з молоком матері. Адже вона була ніким іншим, як актрисою Роксі Рокер. Одна з її видатних ролей – це Хелен Улісс в Джефферсонах (The Jeffersons). Так само вона фігурувала в серіалах Інший світ, Містер Купер і Човен кохання. Далі про феноменального артиста пише Радіо МАКСИМУМ.

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Відчутним поштовхом у кар'єрі Кравіца стала співпраця з Мадонною. Ленні став співавтором пісні Justify My Love, яка незабаром очолила головні музичні чарти. Музикантові навіть приписували роман з дівою.

Ленні Кравіц вміє грати практично на всіх музичних інструментах.

Найвідомішою піснею музиканта є композиція I Belong To You. За словами Кравіца, саме ця пісня викликає найсильніші емоції в аудиторії на концертах.

Прадід і дід з боку батька Кравіца народилися в Україні. Про це знають багато шанувальників артиста. Прадід Ленні був корінним киянином, сім'я якого іммігрувала в США на початку минулого століття. Та й прізвище зірки співзвучне і досить звичне для нашого сприйняття.

За зізнанням самого артиста, він великий шанувальник The Beatles, і навіть придбав їх звукозаписну консоль Redd 37 зі студії Abbey Road, а ще придбав письмена Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Пола Маккартні.

Протягом усієї своєї кар'єри Ленні Кравіц підкорює не тільки музичні хіт-паради, але стабільно є у всіляких рейтингах привабливості. Які тільки видання не визнавали Ленні одним з найсексуальніших і модних чоловіків планети (його хіпова манера одягатися особливо до душі публіці).

У категорії Найкраще чоловіче рок-виконання на Grammy Ленні Кравіц – рекордсмен за кількістю нагород. Музикант отримував грамофон чотири рази поспіль.

Займається дизайном. Бюро Kravitz Design розробляє інтер'єри готелів та нічних клубів, а сам музикант працював зі знаменитими брендами над лімітованими колекціями одягу, годинників і навіть фотоапаратів Leika. Адже Ленні ще і чудовий фотограф!

Дружба зі Стівом Тайлером. Якщо серед багатьох професій і існує конкуренція, то серед музикантів частіше можна зустріти підтримку і дружбу. Ленні добре спілкується з солістом групи Aerosmith Стівом Тайлером. Обидва часто жартують один над одним в соцмережах.

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