LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова

Незалежному рітейлеру LEGO вдалося зібрати понад 16 тисяч доларів на допомогу Україні на тлі війни. Citizen Brick випустив у продаж мініфігурки Володимира Зеленського та крихітні коктейлі Молотова.

Так, Citizen Brick наприкінці минулого тижня оголосив, що випустить унікальну виготовлену на замовлення мініфігурку президента України Володимира Зеленського разом з надрукованими шматочками коктейлю Молотова. Всі виручені кошти будуть передані жертвам в Україні.

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І хоча початковий допис з елементами коктейлю Молотова був вилучений з Instagram, рітейлеру все ж таки вдалося зібрати 16 540 доларів.

Як ви могли помітити, мініфігурки були розпродані майже відразу, – написав Citizen Brick в Instagram.

Усю суму було передано благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. За останні пів року організація пожертвувала 26 мільйонів доларів на медичну допомогу Україні та нині працює з Міністерством охорони здоров'я України.

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