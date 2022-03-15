Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова

  • 51
LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова - фото 1

Незалежному рітейлеру LEGO вдалося зібрати понад 16 тисяч доларів на допомогу Україні на тлі війни. Citizen Brick випустив у продаж мініфігурки Володимира Зеленського та крихітні коктейлі Молотова.

Так, Citizen Brick наприкінці минулого тижня оголосив, що випустить унікальну виготовлену на замовлення мініфігурку президента України Володимира Зеленського разом з надрукованими шматочками коктейлю Молотова. Всі виручені кошти будуть передані жертвам в Україні.

І ще: Wardle – військова версія вірусної гри, яка може врятувати життя цінними порадами

І хоча початковий допис з елементами коктейлю Молотова був вилучений з Instagram, рітейлеру все ж таки вдалося зібрати 16 540 доларів.

LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова - фото 500913

Як ви могли помітити, мініфігурки були розпродані майже відразу, – написав Citizen Brick в Instagram.

Усю суму було передано благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. За останні пів року організація пожертвувала 26 мільйонів доларів на медичну допомогу Україні та нині працює з Міністерством охорони здоров'я України.

LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова - фото 500911
LEGO зібрав для України кругленьку суму, продаючи фігурки Зеленського та коктейлі Молотова - фото 500910

Читайте також: Стінг із дружиною направили велику гуманітарну допомогу для біженців з України

пропозиції партнерів
Новини