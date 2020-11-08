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Lego запустила новорічну акцію, яка порадує дітей з незаможних родин

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Lego запустила новорічну акцію, яка порадує дітей з незаможних родин - фото 1

Данська компанія Lego запустила благодійну новорічну акцію #BuildtoGive, в рамках якої планує подарувати дітям у важких життєвих ситуаціях до мільйона своїх наборів. Взяти участь в акції можуть всі охочі.

Взяти участь в акції може будь-хто: для цього просто потрібно викласти у свої соцмережі або в додаток Lego Life будівлю з кубиків Lego з хештегом акції #BuildtoGive. Компанія Lego пообіцяла передати благодійним фондам по набору за кожен пост.

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Організатори акції не обмежують фантазію її учасників і пропонують будувати все, що завгодно. Подивитися приклади робіт, створених для акції, можна за тим же хештегом #BuildtoGive або на офіційному сайті проєкту.

"У цьому році подарунки відправляться у 26 країн, де розташовані магазини бренду, великі офіси або ж заводи компанії", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: lego
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