LEGO випустив набір з вінтажним Бетмобілем із серіалу з Адамом Вестом

Цього тижня вийшов новий конструктор LEGO Бетмобіль. І він виявився надзвичайно популярним.

Класичний бетмобіль, створений за мотивами телесеріалу про Бетмена 1966 року, швидко розійшовся у найбільших роздрібних магазинах, включаючи Amazon і Target. Amazon вже поповнив запаси набору з 1 822 деталей, але замовлення, зроблені 3 жовтня, не будуть відправлені протягом одного-двох місяців, пише GameSpot.

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Така ж історія і в магазині Lego Store, де класичний Бетмобіль – в попередньому замовленні на 60 днів.

Якщо ви хочете купити 1 822 деталі на подарунок до свята, у вас може не вистачити часу. У день запуску Lego Store змінив статус на "попереднє замовлення" з датою доставки пізніше в жовтні. 2 жовтня, термін доставки збільшився до 60 днів, а це означає, що, за оцінками Lego, замовлення, зроблені зараз, будуть доставлені не раніше грудня.

Бетмобіль 1966 року є більш деталізованою збіркою, ніж деякі інші менші Lego Batmobiles. Він складається з 1 822 деталей, а його довжина становить 19 дюймів, а ширина – 7 дюймів.

Як і вихідний матеріал, це витончена машина для переслідування, повна бет-гаджетів. Він має круті особливості кажана, такі як литі лобові стекла, багажник, що відкривається, з комп'ютером кажана всередині, задній реактивний двигун та інформаційна табличка на завершення дисплея.

Огляд на набір з Бетмобілем: дивіться відео

Звісно, ви отримаєте мініфігурку Бетмена, яка сидітиме на водійському сидінні, і він виглядає точнісінько як Хрестоносець у капюшоні, зображений легендарним Адамом Вестом. На його капюшоні навіть намальовані брови. На жаль, у цьому наборі немає балончика з репелентом від кажанів та акул.

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Новий набір – не єдина інкарнація Бетмобіля, яка пройшла обробку в Lego – далеко не єдина. Хоча деякі набори Lego Бетмобіля вже зняті з виробництва (наприклад, набір Batcave Shadow Box, який йде в комплекті з Бетмобілем, скоро буде знятий з виробництва), деякі з них все ще доступні у великих роздрібних торговельних мережах.