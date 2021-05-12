LEGO випустив конструктор з квартирами головних героїв серіалу ДРУЗІ

Компанія Lego представила другий конструктор, натхненний серіалом "ДРУЗІ". Якщо перший повторював інтер'єр "Центральної кав'ярні", то новий відтворює квартири головних героїв і коридор між ними.

Тож тепер кожен охочий може зібрати у себе вдома квартири улюблений героїв з серіалу "ДРУЗІ". Самі ж набори уже скоро будуть доступні для замовлення на сайті LEGO.

Це цікаво: Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка

"Після успіху першого набору LEGO Ideas Central Perk ми хотіли також віддати данину другій не менш значущій локації серіалу, квартирам головних героїв. У процесі роботи ми вивчали фото зі знімального майданчика, а також багато разів переглядали епізоди, щоб якомога ретельніше показати у наборі усі деталі та найбільш вражаючі моменти. Одним із завдань було знайти рішення, як представити деякі деталі, які змінюються під час шоу і з'являються в одних епізодах, але їх немає в інших", – розповів дизайнер LEGO Андерсон Уорд Грабб.

Конструктор складається з 2 048 деталей. Також у набір увійшли фігурки персонажів комедійного шоу: Рейчел у картатій спідниці, Росса у шкіряних штанях, Моніки у фартусі, Фібі у светрі у квіточку, Чендлера у костюмі з незвичайною краваткою, Джої у багатошаровому образі та Дженіс у топі з леопардовим принтом.

Продажі набору Lego The Friends Apartments стартують 1 червня. Вартість складе 149,99 долара.

Читайте також: Джастін Бібер з'явиться у спеціальному випуску серіалу Друзі в легендарному костюмі