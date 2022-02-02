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LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера

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LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера - фото 1

Магнітно-резонансна томографія – процедура, яка може лякати не лише дітей, а й навіть дорослих. Однак буває так, що без неї не обійтися, тому компанія LEGO вирішила допомогти медикам та створила конструктор у вигляді МРТ-сканера, аби знизити рівень занепокоєння.

Під час процедури МРТ доводиться нерухомо лежати всередині вузького сканера, який під час роботи ще й дуже шумить. У такому положенні навіть найстійкіші нервують. І якщо дорослі люди можуть тримати себе в руках, то маленькі пацієнти від страху часто сіпаються, плачуть і намагаються вибратися. І щоб знизити занепокоєння у дітей, компанія LEGO створила для них новий конструктор, який виглядає точнісінько як МРТ-сканер.

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За задумом авторів ідеї, діти менше переживатимуть, якщо їх заздалегідь познайомлять із процесом МРТ-сканування. Тому мінікопія сканера може відкриватися, щоб дитина могла зазирнути всередину. У набір також входять фігурки двох лікарів та пацієнта – вони допоможуть дітям у грі відтворити процес сканування, щоб на реальній процедурі було не так страшно.

Представник LEGO Group Фрейзер Ловатт на своїй сторінці у Twitter пояснив, що такі іграшкові МРТ-сканери не продаватимуться нарівні зі звичайними наборами LEGO. Компанія планує виготовляти їх лише для радіологічних відділень лікарень.

LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера - фото 494722
LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера - фото 494724
LEGO створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера - фото 494723

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