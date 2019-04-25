Lego випустила конструктор для дітей із вадами зору

Данська компанія Lego випустила конструктор Braille Bricks, спеціально створений для незрячих і дітей з вадами зору.

Braille Bricks будуть такими ж, як і звичайні набори Lego, але з виступами, які відповідають буквах і цифрам у шрифті Брайля. У компанії говорять, що це дозволить дітям з порушеннями зору грати нарівні з однолітками, а також допоможе навчитися читати під час гри.

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"У сліпих і слабозорих дітей такі ж мрії і прагнення, як і у зрячих, – упевнений Джон Гудвін, генеральний директор Lego Foundation. – У них такі ж бажання, і їм потрібно досліджувати світ і спілкуватися через гру, але часто вони стикаються з вимушеною ізоляцією через нездатність включитися у гру".

Над створенням Braille Bricks, зокрема, працював арт-директор Lego Мортен Бонд, який практично осліп через генетичне захворювання очей.

Зворотний зв'язок, який ми отримали від дітей і вчителів про Braille Bricks, дуже надихнув мене і нагадав, що всі обмеження, з якими я зіткнуся в житті, були винятково у мене в голові, – каже Бонд.

Кожен набір складається з 250 кубиків п'яти кольорів. Наразі Braille Bricks проходять випробування у низці навчальних закладів данською, норвезькою, англійською та португальською мовами. Очікується, що у вільному продажу конструктори з'являться у 2020 році.

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