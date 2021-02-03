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LEGO випустила альбом зі звуками шуршання кубиків

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LEGO випустила альбом зі звуками шуршання кубиків - фото 1

Компанія LEGO опублікувала альбом зі звуками шороху кубиків конструктора. Його можна послухати на популярних стрімінгових сервісах.

У реліз, який отримав назву LEGO White Noise, увійшло сім доріжок. Тривалість кожної – пів години. Наприклад, серед них є трек "The Waterfall" ("Водоспад"), він звучить так, ніби хтось висипає велику коробку з кубиками.

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Реліз приурочений до випуску нової серії конструкторів Botanical Collection, яка складається з наборів для збору квітів і дерева бонсай. Колекція створена для дорослих і повинна допомогти позбутися від стресу за допомогою творчості.

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