Lego створили крутий набір у вигляді друкарської машинки

З Lego тепер можна зібрати друкарську машинку

Lego представили новий набір конструктора під назвою Lego Ideas Typewriter – друкарську машинку з рухомими кнопками, в яку можна заправляти папір. у ролі референсу використана особиста друкарська машинка творця Lego Оле Кірка Крістіансена.

Як повідомляє HypeBeast, на офіційній сторінці Lego в інстаграмі з'явилося промо-відео ностальгічного набору.

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Воно супроводжується словами: "Дорогі фанати Lego, прийшов час практикувати свої навички будівельника. Побудуйте свою власну подорож. Напишіть свою історію".

У наборі 2079 деталей. В його основі – дизайн фаната Lego Стіва Гіннеса.

"Я спроєктував і побудував цю репліку друкарської машинки з робочим ручним колінчатим механізмом. Я розробив цю ідею, коли був на телешоу Legomasters у Великій Британії, і відтоді удосконалював конструкцію", – розповідає Стів Гіннес.

Комплект Lego Ideas Typewriter надійде у продаж 1 липня 2021 року.

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