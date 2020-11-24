Aston Martin продає колекцію унікальних гоночних суперкарів

Компанія Aston Martin виставить на продаж унікальну колекцію з трьох трекових суперкарів у стилістики серії Vantage зразка 2005 року. Придбати гоночні автомобілі-переможці світових серій, відтворені за образом моделей з минулого десятиліття, можна буде винятково комплектом.

Нова колекція британського автовиробника отримала назву Legacy (у перекладі з англійської – спадок). Вона містить трекові суперкари Vantage GTE, GT3 та GT4. Усі три моделі перемагали у престижних світових чемпіонатах у 2000-х роках.

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Трековий Vantage GT4 британська марка представила у 2009 році. За 10 років виробництва Aston Martin побудував усього 107 суперкарів, оснащених "атмосфеником" V8 4.7 і "роботом" Sportshift з дводисковим керамометалічним зчепленням.

Гоночний Vantage GT3 з'явився у 2012 році. Під капотом суперкара інженери розмістили шестилітровий V12 з віддачею 600 кінських сил. До "сотні" трековий автомобіль розганяється за 3,7 секунди. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину. Модель випускали аж до 2018 року. Всього Aston Martin побудував 46 примірників Vantage GT3. За цей період суперкар ставав багаторазовим чемпіоном кузовних чемпіонатів.

Останнім суперкаром колекції став Aston Martin GTE, який дебютував у 2012 році. Трекова модель, обладнана мотором V8 4.5 потужністю 456 кінських сил, двічі перемагала у гонках "Ле-Мана", а також сім разів завойовувала титули на чемпіонатах світу з перегонів на витривалість. Через вісім років виробництва компанія випустила усього шість суперкарів. Увійшовши у лімітовану колекцію болід стане сьомим.

Все колекційне видання буде оформлене в єдиному стилі зразка серії суперкарів Vantage 2005 року. Попри те, що всі автомобілі технічно готові до перегонів, британці розраховують, що унікальна спецсерія не вийде на траси, а зберігатиметься біля потенційного колекціонера. На цей час вартість лімітованої серії не розкривається, проте відомо, що окремо придбати суперкари буде неможливо.

У середині серпня Aston Martin відсвяткував вихід нового фільму про Джеймса Бонда випуском лімітованих серій моделей Aston Martin Vantage і DBS Superleggera. Очікується, що всього буде випущено не більше 100 купе Vantage і тільки 25 екземплярів DBS Superleggera.

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