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Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима", щоб навчити людей довіряти

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Безпілотник з "очима" з'явиться на дорогах - фото 1
Безпілотник з "очима" з'явиться на дорогах / motor1

Jaguar Land Rover розробив і побудував робота з автопілотом, який покликаний визначити ступінь довіри пішоходів сучасним технологіям.

За даними досліджень, до 63% пішоходів відчувають дискомфорт, намагаючись перетнути дорогу перед безпілотною машиною.

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Для того, щоб вирішити цю проблему, Jaguar Land Rover розробив робота з "віртуальними очима", щоб машина та людина могли встановлювати візуальний контакт на дорозі.

Jaguar Land Rover зробив безпілотник з 'очима' - фото 272866
Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима" / motor1

Розробка створена для британського проекту Autodrive, який підтримується урядом країни, для вивчення взаємодії роботів і реальних людей. Над цією проблемою працюють понад 500 добровольців і вчені.

Jaguar Land Rover зробив безпілотник з 'очима' - фото 272867
Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима" / motor1

В Ковентрі змодельована міська вулиця, на якій з'являється "окатий" робот і пішохід. Завдання полягає в тому, щоб відпрацювати технологію розуміння намірів людини машиною та навпаки.

Jaguar Land Rover зробив безпілотник з 'очима' - фото 272868
Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима" / motor1

Потім інженери і команда когнітивних психологів вивчають рівень довіри людини до і після "зорового" контакту, який безпосередньо впливає на те, чи вірить людина в зупинку машини чи ні.

Jaguar Land Rover зробив безпілотник з 'очима' - фото 272869
Jaguar Land Rover зробив безпілотник з "очима" / motor1

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Джерело: motor1
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