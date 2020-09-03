Дуже рівно: кумедне відео з перукарні розсмішило мережу

Чоловіча мода не менш примхлива, аніж жіноча, особливо, коли йдеться про зачіску. І барбер, який став героєм цього відео, точно виконає ідеально будь-яку забаганку клієнта.

На платформі Reddit користувач з ніком Reddit336 поділився епічним фото з перукарні, яке всього за 3 години піднялось у тренди. Допис оцінили у понад 37 тисяч балів та залишили більше як 700 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як барбер створює ідеально рівну зачіску для відвідувача, а потім з різних ракурсів перевіряє, чи справді все в порядку. І таких ракурсів точно ніхто не очікує! До слова, частину коментаторів вразило те, як серйозно перукар ставиться до своєї роботи, а частина дивується, що такі прямокутні стрижки досі в моді.

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