LEGO анонсував набір з відомою сценою з "Парку Юрського періоду"

У LEGO представили новий набір. Тепер з конструктора можна зібрати легендарну сцену фільму "Парк Юрського періоду" 1993 року.

Набір називається "T. rex Breakout". Він відтворює сцену, в якій тиранозавр, вибравшись з вольєра, намагається дістатися до дітей у машині. Зазнавши невдачі, він просто перевертає автомобіль, а його відволікає головний герой.

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У комплект увійшли 1212 деталей із фігурками самого динозавра, персонажів та елементи декорації.

Продаж набору стартує 17 квітня 2022 року. Купити його можна за 99 доларів.

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