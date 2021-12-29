Ютубер створив LEGO-фабрику зі збирання будинків з огірків, складання піци та тако

Ентузіаст із ютуб-каналу The Brick Wall є справжнім фанатом LEGO. З цього конструктора він створює усе, що завгодно. Серед останніх незвичайних проєктів – фабрика для збирання піци, закуски тапас і тако.

Один із роликів присвячений збиранню маленької хатини з огірків за допомогою справжнього налагодженого виробництва.

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За словами автора, на реалізацію ідеї йому знадобилося 18 огірків, шість із яких у процесі будівництва зламалися. Для самої фабрики знадобилося понад 23 тисячі деталей конструктора, 21 моторчик і 7 програмованих контролерів BuWizz. Усього на складання креслень, будівництво фабрики, огіркового будиночка та зйомки пішло 83 дні.

На каналі The Brick Wall також можна знайти безліч роликів, присвячені збиранню з тією ж LEGO-фабрикою піци, тако, іспанської закуски тапас та чищенню картоплі.

Збирання хатинки з огірків за допомогою конструктора LEGO

Складання піци

Складання тако

Складання тапас

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