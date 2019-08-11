Легко розбирати та ремонтувати: блогера приємно вразив Samsung Galaxy A50

Минулого тижня техноблогер Зак Нільсон перевірив на міцність порівняно недорогий смартфон Samsung Galaxy A50. Попри пластиковий корпус, апарат продемонстрував вельми непогану витривалість. Тепер автор YouTube-каналу JerryRigEverything розібрав пристрій, і тут теж не обійшлося без приємних сюрпризів.

Задня панель Galaxy A50 виконана з пластику, але, як і скляні аналоги, вона надійно приклеєна до корпусу. Тому блогеру довелося розігрівати її феном. Під час нагрівання можна помітити, як спотворюється голографічне зображення. Сама ж кришка виявилася м'якою та гнучкою, тому її легко зняти і при цьому не зламати.

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Після видалення задньої кришки Зак Нільсон виявив вельми незвичайне для сучасних смартфонів рішення – знімну бічну рамку. До неї ж кріпляться захисні пластини, під якими розташована основна електроніка. Більшість компонентів всередині Galaxy A50 модульні – їх легко замінити у разі необхідності. Крім акумулятора: він приклеєний рясним шаром клею, через що при видаленні є ймовірність пошкодити батарею, що може стати причиною займання.

У кінці блогер успішно зібрав смартфон назад. Також Нільсон натякнув, що найближчим часом збирається взятися за новий Galaxy Note10.

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